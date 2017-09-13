اجتماع دولي في لندن حول أزمة ليبيا

أفادت وسائل إعلام أنّ العاصمة البريطانية ستستضيف فعاليات الاجتماع الوزاري السداسي بشأن أزمة ليبيا وسيتواصل ليومين.

وسيحضر الاجتماع وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون” ووزراء خارجية بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، الإمارات ومصر والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

ويهدف الاجتماع إلى التعرف على رؤية المبعوت الأممي بخصوص آخر مستجدات الوضع في ليبيا.

كما سيهدف الاجتماع إلى الإطلاع على نتائج المشاورات التي أجراها المبعوت الأممي مع الأطراف الليبية المختلفة ونتائج اتصالاته الإقليمية.

ويدرس الاجتماع أيضا تنسيق الجهود والتحركات التي تقوم بها الأطراف الدولية والإقليمية بهدف إنهاء حالة الانقسام وتعزيز بناء التوافق والمصالحة في ليبيا.

ويشارك في هذه الفعاليات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، في مقابل غياب الجنرال خليفة حفتر.

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