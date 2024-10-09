اجتماع رفيع المستوى بين سوناطراك وغازبروم

أجرى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي اجتماعاًَ، بالمدير العام لشركة “غازبروم” الروسية، أليكسي ميلر. على هامش مشاركته في فعاليات الطبعة الـ13 للمنتدى الدولي للغاز بسانت بطرسبورغ.

وجرى اللقاء رفيع المستوى بحضور الإطارات المسيّرة عن المجمعين، وخلال اللقاء تم التطرق إلى التحديات الراهنة التي تواجه صناعة الغاز. والفرص المستقبلية لتعزيز وتطوير الشراكة بين سوناطراك وغازبروم.

وزار حشيشي جناح شركة الطاقة الروسية “غازبروم” التي تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم.

وتمكن خلال الزيارة من الاطلاع على التقنيات الحديثة المبتكرة والمعتمدة بغازبروم في مجال سلسلة القيمة لصناعة الغاز. بما فيها تقنيات استكشاف وإنتاج ونقل الغاز في عرض البحر.

وتعمل سوناطراك بالشراكة مع “غازبروم إنترناشونال” على تطوير موارد الغاز المكتشفة على مستوى حقول غورد السايح وغورد السايح شمال (رقعة حقل العسل).

وهذا من خلال إنجاز عمليات حفر 24 بئراً، بالإضافة إلى إنشاء وحدة معالجة من أجل إنتاج كميات معتبرة من الغاز الجاف والمكثفات وغاز البترول المسال ونقلها عبر شبكة أنابيب سوناطراك ابتداء من 2025.