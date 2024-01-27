اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأربعاء المقبل بعد قرار محكمة العدل الدولية

يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء المقبل، اجتماعا طارئا للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب الكيان الصهيوني بمنع أي عمل إبادة جماعية في قطاع غزة.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد الأربعاء بطلب من الجزائر بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية. في ما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني.

ورفضت محكمة العدل الدولية، يوم أمس الجمعة، طلب الكيان الصهيوني في رد الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا.

يشار أن البعثة الجزائرية بنيويورك باشرت مشاورات للتحضير لاجتماع مجلس الأمن بخصوص قرار محكمة العدل الدولية. وهذا مباشرة بعد تلقيها لتعليمات من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

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