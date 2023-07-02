اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بعد حرق القرآن في السويد

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، هذا الأحد، اجتماعا طارئا مفتوح العضوية. لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد. وهذا أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي “الإجراءات تجاه هذه الأعمال الدنيئة للتعبير عن موقف موحد ضد عملية تدنيس المصحف الشريف”.

كما نبهت المنظمة إلى “خطورة هذه الأعمال التي تقوض الاحترام المتبادل والوئام بين الشعوب. وتتعارض مع الجهود الدولية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف”. مستنكرة تكرار هذه الاعتداءات الدنيئة وكافة محاولات تدنيس حرمة القرآن الكريم وغيرها من قيم الإسلام ورموزه ومقدساته.

وحثت المنظمة، حكومات البلدان المعنية على “اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرارها”. مذكرة بـ”الالتزام الذي أخذته جميع الدول على عاتقها، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لتعزيز وتشجيع احترام. ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع على الصعيد العالمي. دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين”.

كما ذكرت بـ”ضرورة ضمان أن يمارس الجميع الحق في حرية التعبير بروح المسؤولية. ووفقا لقوانين وصكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة”. مشددة على “أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم”.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أصدرت في الـ29 جوان الماضي، بيانا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام المسجد المركزي بالعاصمة السويدية ستوكهولم، بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.