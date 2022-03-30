اجتماع طارىء غدا للمكتب الفدرالي للفاف وقرارات هامة منتظرة

دعا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، أعضاء المكتب الفدرالي لاجتماع طارىء غدا الخميس تحسبا لإعلان قرارات هامة.

ولم تكشف المصادر عن جدول اعمال هذا الاجتماع الاستثنائي الذي يأتي ساعات قليلة بعد إقصاء المنتخب الوطني وعجزه عن التأهل الى نهائيات كأس العالم.

ويتوقع على ضوء النكسة التي تعرض لها المنتخب الوطني والحملة التي طالت رئيس “الفاف” ومكتبه الفدرالي أن يفرز الاجتماع قرارات هامة.

كما أشارت مصادر غير مؤكدة الى أن شرف الدين عمارة جهّز قرار استقالته مع حل المكتب الفدرالي في انتظار ما سيتقرر.