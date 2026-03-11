إجتماع عمل لإعادة تصنيف فريق البحث والإنقاذ في الأوساط الحضرية “USAR”

أشرف المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، على اجتماع عمل احتضنته الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل. خصّص لدراسة ومتابعة ملف إعادة تصنيف فريق البحث والإنقاذ في الأوساط الحضرية (USAR).

وقد جرى هذا الاجتماع بحضور إطارات المركزية و قائد الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، حيث تم التطرق إلى مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية المتعلقة بعملية إعادة التصنيف. بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال البحث والإنقاذ في الأوساط الحضرية.

كما شكّل اللقاء فرصة لتقييم مستوى الجاهزية العملياتية للفريق، وتعزيز قدراته في مجال التدخل خلال الكوارث وحوادث الانهيارات. بما يضمن الاستجابة السريعة والفعالة لمختلف الطوارئ.

وتندرج هذه الخطوة في إطار المساعي المتواصلة للحماية المدنية الرامية إلى تعزيز الاحترافية والارتقاء بمستوى فرق التدخل، وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الانقاذ والإغاثة.

