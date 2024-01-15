اجتماع عمل لتقييم مدى تقدم مشروع توسيع واعادة تأهيل السد الأخضر

ترأس يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية اليوم الاثنين، بمقر الوزارة اجتماع عمل خصص لتقييم مدى تقدم مشروع توسيع واعادة تأهيل السد الاخضر.

وحسب بيان الوزارة، فقد حضر هذا الاجتماع كل من محافظي الغابات ومدراء المصالح الفلاحية للولايات ال13 المعنية، بالاضافة الى المؤسسات الاقتصادية المكلفة بانجاز مختلف العمليات.

وبعد الاستماع لمختلف المتدخلين، أسدى الوزير توجيهاته لاستدراك التأخر المسجل في بعض الولايات.

كما ذكر الوزير، خلال هذا الاجتماع، بالأهمية التي يكتسيها هذا المشروع، والاولوية المعطاة له من طرف السلطات العليا للبلاد.