اجتماع لأحزاب الأغلبية لبلورة مقترحات حول التعديل التقني للدستور وقانون الانتخابات

أشرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، اليوم الاثنين، على اجتماع ضم لجنة التنسيق لائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر.

وحضر الاجتماع كلٌّ من عضوي المكتب السياسي محمد كناي، المكلف بالتنظيم والإدارة والمالية، وسمير بوحجة، المكلف بالشباب والطلبة، إلى جانب ممثلين عن أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المستقبل، وحركة البناء الوطني.

وخصص جدول أعمال هذا الاجتماع لمناقشة إثراء وبلورة مقترحات تتعلق بـمشروع التعديل التقني للدستور، وكذا مشروع القانون العضوي للانتخابات.

ويأتي هذا اللقاء عقب الندوة التي ترأسها مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، بحضور الوزير الأول سيفي غريب وعدد من أعضاء الحكومة.

ويهدف الاجتماع إلى اقتراح جملة من النقاط العملية الرامية إلى إثراء مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي للانتخابات، بما يعزز المسار الديمقراطي ويكرس الممارسة السياسية الرشيدة.