اجتماع لتحديد معايير تخصيص الاعتمادات المالية للمؤسسات الصحية

نظمت الأمانة العامة لوزارة الصحة، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، اجتماعا قصد تحديد معايير تخصيص الاعتمادات المالية التي بموجبها سيتم منح ميزانية 2025.

وجرى الاجتماع عبر تقنية التواصل المرئي بحضور مديري الصحة للولايات، المؤسسات العمومية للصحة، المؤسسات تحت الوصاية، والمؤسسات العمومية للتكوين، إلى جانب إطارات الإدارة المركزية.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن هذه المعايير تهدف إلى “ترشيد النفقات العمومية وضبط تسيير الموارد المالية، وكذا إرساء مبادئ شفافة وعملية على أساس الأهداف المسطرة مسبقا والمصادق عليها من قبل الهيئات الاستشارية لكل المؤسسات العمومية”.

وخلال هذا اللقاء، استمع الأمين العام للوزارة إلى مقترحات بشأن “تحديد المعايير الأساسية التي بموجبها سيتم منح ميزانية 2025 والتي تمحورت حول معايير إدارية وأخرى تقنية، ستكون محل دراسة من قبل الإدارة المركزية”.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على “ضرورة موافاة المصالح المركزية المختصة بالوثائق الثبوتية في الآجال المحددة،. للإسراع في وتيرة معالجة الوثائق المحاسبية المؤكد عليها في فحوى نص القرار المؤرخ في 26 ديسمبر 2024”.