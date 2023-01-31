اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي.ام.ام.سي”

وزير الطاقة والمناجم يشارك في أعمال الاجتماع السابع والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك.

يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الأربعاء عن بعد، في أعمال الاجتماع الـ47 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك. وغير الأعضاء في منظمة أوبك JMMC.

وحسب بيان وزارة الطاقة، فإن خلال الاجتماع، سيتعين على اللجنة ضمان الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج الطوعي لدول إعلان التعاون لشهر ديسمبر 2022. كما سيتعين على الوزراء المسؤولين عن النفط في لجنة المراقبة أن تقيم ظروف وآفاق التطور قصير المدى لسوق النفط العالمي.

وتتكون اللجنة الوزارية المشتركة بين الدول الأعضاء من سبع دول أعضاء في أوبك هي الجزائر والمملكة العربية السعودية. والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا ، بالإضافة إلى دولتين غير عضوين وهما الاتحاد الروسي وكازاخستان.