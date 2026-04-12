اجتماع لدراسة مشروع النظام المعلوماتي لمتابعة تموين السوق بالمنتجات النفطية

ترأس وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، رفقة الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود. اجتماعا تنسيقيا خُصص لدراسة مشروع النظام المعلوماتي لمتابعة تموين السوق الوطنية. والسير الحسن للخدمة العمومية والشبكة السيادية المؤمنة “أرياس” ونظام الرسائل القصيرة.

وخُصص اللقاء لدراسة كيفيات تجسيد هذا المشروع، لا سيما في شقه المتعلق بتحسين الخدمة العمومية وضمان تموين السوق الوطنية. خاصة فيما يتعلق بالوقود ومختلف المنتجات النفطية، وكذا ضمان استمرارية التموين بالمياه المحلاة. مع التأكيد على أهمية وضع نظام معلوماتي متكامل يهدف إلى ضمان فعالية الإنتاج والتوزيع. بالإضافة كذلك إلى تعزيز القدرة على الاستباقية في اتخاذ القرارات بما يسمح بتفادي أي اختلالات محتملة في تموين السوق الوطنية.

كما تمّ خلال هذا الاجتماع استعراض مختلف الآليات الرقمية التي باشرت المحافظة السامية للرقمنة في تطويرها، لاسيما تلك المرتبطة بمنظومة حوكمة البيانات والشبكة السيادية والتشغيل البيني. والتي تهدف إلى ربط مختلف القطاعات الوزارية بأنظمة معلوماتية موحدة. بما يسمح بتحسين متابعة سلاسل الإنتاج والتوزيع وضبط السوق الوطنية. وتعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير الخدمة العمومية.

وشدّد وزير الدولة على الأهمية الإستراتيجية لهذا المشروع في دعم أمن التزويد بالمواد الطاقوية وضمان استمرارية الخدمة العمومية. مؤكدا على ضرورة التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين وتكثيف الجهود لتسريع وتيرة إنجازه وفق أعلى المعايير التقنية.

من جانبها، أكّدت المحافظة السامية للرقمنة التزام هيئتها بمرافقة قطاع المحروقات في تجسيد هذا المشروع. من خلال توفير الحلول الرقمية المبتكرة وتثمين البيانات. بما يعزز السيّادة الرقمية الوطنية ويساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

