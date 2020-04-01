اجتماع للغرفة السفلى للبرلمان لتحديد طريقة عمل المجلس خلال فترة انتشار الوباء

عقد اليوم مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا سيتم من خلاله رسم ورقة طريق المجلس ومصير مشاريع القوانين لدى المجلس خاصة مشروع قانون تجريم خطاب الكراهية وتسوية الميزانية كما يتضمن هذا الاجتماع مداخلة لوزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد.

وفي ذات السياق قال رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين أن لقاء اليوم يدخل في إطار بلورة صيغ النظامية في تعامل المجلس في هذه المرحلة الوباء مؤكدا أن مشاريع قوانين تقتضي نقاش ودراسة، كما شدد رئيس البرلمان على ضرورة تعاطي المنتخبين المحليين مع هذه الأزمة الوبائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة سيقدم عرض حال عن الوضع الصحي اليوم خلال مداخلته في المجلس.