اجتماع لمتابعة التحضيرات لانطلاق الأشغال بخط السكك الحديدية حاسي مسعود – تمنراست

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الثلاثاء، جلسة عمل بحضور الإطارات المركزية للوزارة، إلى جانب إطارات الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF). وذلك في إطار مواصلة التحضيرات المتعلقة بإطلاق مشروع خط السكة الحديدية حاسي مسعود - ورقلة – المنيعة – عين صالح – تمنراست.

وتمحور جدول أعمال هذا الاجتماع حول متابعة التدابير والإجراءات المتخذة لضمان الانطلاق الفعلي للأشغال. حيث تم تقديم عرض مفصل حول مدى تقدم التحضيرات الجارية، إلى جانب مناقشة الترتيبات الواجب استكمالها قبل الشروع في مرحلة التجسيد.

ويهدف هذا المشروع إلى ضمان إنجازه وفق المعايير التقنية المعتمدة واحترام الآجال المحددة. بما يعزز شبكة النقل السككي ويربط مناطق الجنوب الكبرى، ويدعم التنمية الاقتصادية عبر مختلف ولايات الوطن.