اجتماع متعدد القطاعات لمتابعة مشاركة الجزائر في مؤتمرات مكافحة الفساد

ترأست رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، اجتماع للّجنة متعددة القطاعات التي تترأسها السلطة العليا، وهي اللجنة المعنية بمتابعة مشاركة الجزائر في الدورات والمؤتمرات الدولية وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال الوقاية من الفساد، حسب ما أورده، اليوم الخميس، بيان لهذه الهيئة.

وأوضح البيان بأن هذا اللقاء جرى بحضور ممثلي وزارات الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الداخلية والجماعات المحلية والنقل، العدل، وكذا الديوان المركزي لقمع الفساد، وخلية معالجة الاستعلام المالي، إلى جانب المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للجمارك، والمديرية العامة للضرائب.

وقد خصِّص جدول الأعمال “لتقييم مشاركة الوفد الجزائري في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد مؤخرا بدولة قطر”، وكذا “دراسة نموذج مسوّدة أسئلة التقييم الذاتي الواردة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومدى تطابقها مع العناصر التي تضمنها القرار رقم 02/11 الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف المنعقد مؤخرا بدولة قطر”.

وتم “الاتفاق على الشروع في تنسيق الردود فور اعتماد الصيغة النهائية لنموذج الأسئلة بما يضمن إعداد مساهمة دقيقة ومنسجمة مع الالتزامات الدولية “. كما أقر الاجتماع “تشكيل فوج عمل مصغر يتولى قياس مدى التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن مرحلة الاستعراض الأولى من الاتفاقية، والتحضير المنهجي لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية في مرحلتها الثانية التي ستدخل حيز التنفيذ سنة 2027″، وفقا لما تضمنه البيان ذاته.