اجتماع مثمر بين مسؤولين عن سونلغاز ووفاق سطيف

كشفت إدارة وفاق سطيف أن انعقاد اجتماع بمقر المديرية العام لمجمع سونلغاز حضره عدد من المسؤولين عن الفريق ومجمع سونلغاز.

وقالت أن الأعضاء الحاضرين تمثلوا في كل من عبد الحكيم سرار رئيس مجلس الدارة، و حسين بلعباس نائب رئيس مجلس الإدارة إلى جانب الخبير الاقتصادي محمد يحياوي.

إلى جانب ذلك، حضر كل من نبيل بن نية محامي الفريق. وبلوط الطاهر محاسب الفريق السطايفي و الامين العام جمال سعد هلال.

كما تطرّق الحاضرون غلى نقاط عديدة تتعلّق بملف اقتناء مجمع سونلغاز لأسهم الفريق والكان اللقاء مثمرا حسب بيان الفريق.

كما أكدت إدارة الفريق في الأخير أن المفاوضات تسير في الطريق الصحيح.

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