اجتماع مجلس الوزراء: مواصلة عصرنة الجيش وتطوير قدراته

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، خصص للدراسة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة قبل عرضه على البرلمان في دورته المقبلة.

بالإضافة إلى استكمال عرض ومناقشة عدد من مشاريع النصوص القانونية تتعلق بالإعلام والسمعي البصري والجماعات المحلية.

هذا واستهل المجلس أشغاله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ضمن التزاماته الـ 54، الذي يرتكز على خمسة محاور وفق مقاربة تشاركية، منها تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين.

وذلك من خلال مواصلة عصرنة الجيش الوطني الشعبي وتطوير قدراته، وتعزيز جهود ضمان تأمين الحدود الوطنية ومحاربة فلول الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

بالإضافة الى مساهمة مساهمة الجيش الوطني الشعبي في التنمية الاقتصادية، وتدعيم وسائل وقدرات الدفاع السيبراني لتأمين الأنظمة المعلوماتية لمجمل مؤسسات الدولة وأجهزتها.