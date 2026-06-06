اجتماع مرتقب بين إدارة اتحاد الجزائر والمدرب نداي

أعلنت إدارة اتحاد الجزائر، اليوم السبت، عن عقد اجتماع مرتقب سيجمع رئيس مجلس إدارة النادي، بلال نويوة، والمدير العام الرياضي، سعيد عليق، مع مدرب الفريق، لامين نداي.

ووفقا لبيان إدارة الإتحاد، فإن هذا الإجتماع المرتقب، سيكون في إطار التحضير للموسم المقبل ووضع الأسس اللازمة لمواصلة تحقيق الأهداف المسطرة.

وأكدت إدارة النادي، أن هذا الاجتماع يهدف إلى مناقشة ملف تجديد عقد المدرب، إلى جانب تسطير خارطة طريق واضحة للمرحلة القادمة، بما يضمن مواصلة النتائج الإيجابية وتجسيد طموحات النادي على مختلف الأصعدة.

وشددت الإدارة على تمسكها بمبدأ الاستقرار داخل الفريق، مؤكدة حرصها على توفير كافة الظروف الملائمة لمواصلة مسيرة النجاح وتعزيز مكانة اتحاد الجزائر بين الأندية الرائدة على الساحة الوطنية والقارية.

كما أوضحت إدارة “سوسطارة” أنها ستقوم بإطلاع الأنصار والرأي العام الرياضي على مختلف المستجدات المتعلقة بهذا الملف، فور التوصل إلى قرارات نهائية بشأن مستقبل العارضة الفنية للفريق.

ويأتي هذا التحرك مباشرة بعد إسدال الستار على الموسم الكروي، في وقت تتطلع فيه أسرة اتحاد الجزائر إلى بناء فريق تنافسي قادر على العودة بقوة إلى واجهة المنافسة محليا خلال الموسم المقبل.