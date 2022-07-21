اجتماع مرتقب بين الجزائر وروسيا أكتوبر المقبل وهذا ما سيتم التطرق إليه

كشف إسماعيل بن عمارة، السفير فوق العادة ومفوض الجزائر لدى روسيا. في حوار له مع الموقع الروسي “يوج تايمز”. أن اجتماع رواد الأعمال الروس مع نظرائهم الجزائريين سيكون في أكتوبر من هذا العام.

وقال اسماعيل بن عمارة “سيستمر نمو حجم التجارة بين الدولتين. في نهاية عام 2021، ارتفعت الصادرات الروسية إلى الجزائر بشكل ملحوظ. من 64 مليون دولار في عام 2020 إلى 105 مليون دولار في عام 2021. في الوقت نفسه، انخفضت الواردات من الجزائر من 3.2 مليون دولار إلى 1.8 مليون دولار”.

وأضاف “هناك بالفعل عدم توازن بين صادرات وواردات بلدينا. في بعض الأحيان يرجع هذا في المقام الأول إلى رجال الأعمال الجزائريين الذين ليسوا ديناميكيين للغاية في عملهم في الاتجاه الروسي. ومع اعتلاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سدة الحكم، تم تبني نهج جديد. وهو تقليل حجم الصادرات الهيدروكربونية تدريجياً من خلال إدخال صناعات جديدة خارج النفط والغاز. وبالتالي ، من عام 2020 إلى عام 2021 ، ارتفع إجمالي الصادرات مع جميع البلدان من 2 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار. ونحن نهدف بالفعل إلى أن يصل هذا الرقم إلى 7 مليارات بحلول نهاية عام 2022. كما أنه من الضروري أيضًا الإشارة إلى أن رواد الأعمال من الجانب الروسي. ليسوا على دراية كبيرة بإمكانيات البلاد والمنتجات الجزائرية”.

وتابع سفير الجزائر “سنعمل لبناء العلاقات بطريقة تكون فيها المصلحة متبادلة. الجانب الجزائري مستعد لتنظيم وتنفيذ الأعمال التمهيدية بين دوائر الأعمال المحلية. لاختيار نظراء محتملين من رجال الأعمال الروس بناءً على طلباتهم وأنشطتهم. وهذا ما سيسمح بإبرام عديد الاتفاقيات والعقود”.

كما أكد سفير الجزائر الاهتمام المتزايد للجزائريين بالتعرف على روسيا ومناطقها. بما في ذلك الزراعة والثروة الحيوانية.