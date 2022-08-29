اجتماع مرتقب بين الوزير الأول ووزيري التربية والصحة حول العودة للتدريس بالنظام العادي
أعلن وزير التربية الوطنية، محمد بلعابد، اليوم الاثنين، عن اجتماع مرتقب بين وزارة التربية الوطنية، ووزارة الصحة، حول العودة إلى الدراسة بالنظام العادي وإلغاء نظام التفويج.
وقال وزير التربية عقب اجتماعه مع نقابات التربية “لا بد من التنسيق والاستشارة لنذهب إلى التنظيم الذي سننظم به الدراسة في هذه السنة”.
وأضاف بلعابد “سيكون هناك اجتماع ينظمه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان. وتحضره وزارتنا ووزير الصحة. لتدارس هذا الموضوع، وكذلك الاستشارة في هذا الموضوع لكي يتم إقرار نظام الدراسة في القريب العاجل”.
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نقابات التربية تقترح العودة للتدريس بالنظام العادي والتخلي عن التفويج
اقترحت نقابات التربية، اليوم الاثنين، العودة للتدريس بالنظام العادي والتخلي عن التفويج.
وقد اجتمع وزير التربية الوطنية، محمد بلعابد، مع الفيديرالية الوطنية لأولياء التلاميذ والاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، حول الدخول المدرسي المقبل.
وبهذا الخصوص قالت رئيسة الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، جميلة خيار، في تصريح لـ “النهار”، إنه خلال اجتماعهم مع وزير التربية. تم التطرق إلى عديد المواضيع مثل ثقل المحفظة المدرسية، العودة الى نظام التدريس العادي، إدراج الانجليزية في المرحلة الابتدائية.
وقالت إنه تم اقتراح العودة الى التدريس بالنظام العادي، إلا أن هذا القرار يعود إلى اللجنة العلمية.
وفيما يخص ثقل المحفظة المدرسية قالت “لأول مرة أخذت وزارة التربية الوطنية موضوع ثقل المحفظة المدرسية بجدية”.
وأضافت أنه تم إسداء تعليمات من طرف الوزارة لتزويد كل المؤسسات المدرسية بالأدراج. حتى تخفف عن التلميذ ثقل المحفظة المدرسية.
أما الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ. فقد أكد رئيسه حميد سعدي أنه تم الاقتراح على وزير التربية العودة الى نظام التدريس العادي.
وبالنسبة لتدريس الانجليزية قال “عندما اتخذ رئيس الجمهورية قرار ادراج اللغة الانجليزية في المرحلة الابتدائية. كانت الأمور مدروسة والمناهح محضرة”.
وبخصوص ثقل المحفظة المدرسية قال إنه سيتم استخدام الادراج في المؤسسات التربوية.
وستسلم نسخة من الكتاب المدرسي مجانا الى التلميذ حيث سيستخدمها في القسم. أما النسخة التي يقوم أولياء التلاميذ بشرائها فسيستخدمها الطفل في البيت لمراجعة الدروس.
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رسميا.. الدخول المدرسي يوم 21 سبتمبر
تقرر اليوم الأحد خلال إجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تحديد تاريخ 21 سبتمبر 2022، كموعد للدخول المدرسي الجديد 2022/2023.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية الذي تضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر الرئيس، الوزير الأول بالتنسيق بين قطاعي التربية والصحة، للاجتماع في أقرب وقت ممكن، وبإشراك جمعيات أولياء التلاميذ، للبت في إمكانية العودة إلى التدريس وفق النظام العادي.
كما أمر الرئيس تبون بانتهاج سياسة جديدة للكتاب المدرسي، من حيث التوزيع، وإبعاد مضامينه عن كل ما هو سياسي، ليبقى صالحا لأطول مدة ممكنة، مهما كانت التغيّرات السياسية.
هذا وشدد رئيس الجمهورية، على مواصلة إجراءات تخفيف المحفظة المدرسية والتحضير الجيد للشروع، في تدريس الإنجليزية، في هذا الموسم، بدءا من السنة الثالثة ابتدائي.
وفي الأخير أكد الرئيس أن الدولة ستواصل مساندتها لمختلف الفئات الضعيفة، لضمان استمرارية مجانية التربية والتعليم، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية الحاصلة.