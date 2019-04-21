اجتماع مرتقب بين وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس حول ليبيا

يجري العمل على عقد اجتماع لوزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر، بهدف إنهاء حالة التوتر في ليبيا واستئناف المباحثات السياسية.

وحسب وزارة الخارجية التونسية، اليوم الأحد، يجري وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، اتصالات ومشاورات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للتعجيل بإنهاء المواجهات العسكرية.

ودعا بيان الخارجية التونسية جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس وتغليب الحوار والحفاظ على المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

كما أكد على أهمية العمل على إيجاد أرضية توافق بين مختلف أطراف الاقتتال الدائر حاليا في طرابلس وعدد من المناطق الليبية الأخرى، تفضي إلى وضع الآليات الكفيلة بحل الخلافات بين الليبيين بعيدا عن لغة السلاح.