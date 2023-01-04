اجتماع مرتقب لمجلس الأمن لمناقشة اقتحام الأقصى

سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة، غدا الخميس، لمناقشة اعتداءات الاحتلال الصهيوني على المسجد الأقصى.

وحسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، فإنّ الإمارات والصين طلبتا من مجلس الأمن، الاجتماع في جلسة مفتوحة غدا، لمناقشة التطورات الأخيرة في القدس المحتلة.

هذا ووجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالتحرك فورا على مستوى مجلس الأمن الدولي لإدانة ووقف الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى.

فيما تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، غدا، جلسة لتدارس هذه الاعتداءات على المسجد الأقصى.

وكلّف الرئيس الفلسطيني بعثة بلاده في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على الأقصى.

وأشار الرئيس عباس إلى أنّ هذه الخطوة تم التنسيق لها مع الأردن وعدد من الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة.

هذا وتوالت ردود الفعل المُدينة لجريمة اقتحام مسؤول صهيوني للمسجد الأقصى المبارك.

حيث أثارت هذه التطورات الخطيرة موجة استنكار واسعة على المستويين العربي والدولي. وتعالت المطالب بضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأدانت الجزائر بشدة، الثلاثاء، الخطوة الاستفزازية التي أقدم عليها أحد مسؤولي الاحتلال الصهيوني، باقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وبدورها، أعربت الخارجية المصرية عن رفضها لأي إجراءات “أحادية” مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

فيما أكدت الخارجية السعودية “تنديد وإدانة المملكة للممارسات الاستفزازية” التي قام بها أحد المسؤولين بالكيان الصهيوني.

وعبّرت كل من قطر والكويت والامارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا التطور الذي يعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي.