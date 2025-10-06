اجتماع مهم تحضيرا لمراجعة القوائم الانتخابية لسنة 2025

ترأس رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، اجتماعا تنسيقيا يندرج في إطار التحضير لعملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية لسنة 2025.

و أوضح المصدر ذاته أن الاجتماع الذي جرى عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصص لـ”مناقشة التحضيرات الميدانية والتنظيمية المتعلقة بالمراجعة الدورية للقوائم الانتخابية سنة 2025، حيث أسدى خلفان جملة من التعليمات والتوجيهات لضمان السير الحسن للعملية”.

وضم هذا الاجتماع ضم الولائيين للمندوبيات الولائية للسلطة المستقلة عبر كامل التراب الوطني وأعضاء مجلس السلطة، إلى جانب المدير العام للشؤون الانتخابية.