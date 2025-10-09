اجتماع مهم لضبط رزنامة دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026

اجتمعت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، هذا الخميس، من أجل ضبط رزنامة دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وخلال الاجتماع، تحدث رئيس اللجنة محمد بن هاشم، عن برنامج دقيق لإثراء مشروع القانون، مبرزاً أهمية إشراك الخبراء والمختصين لضمان معالجة شاملة وفعالة لكافة جوانب النص.

وأكّد بن هاشم أن اللجنة ستعمل بهدف تقديم نص قانوني متكامل يراعي الاستدامة والأخلقة والسيادة الوطنية، مشدّدا، في ذات الوقت، على ضرورة العمل بالتنسيق مع الهيئة التنفيذية والخبراء الماليين لتحسين الأداء المالي للدولة.