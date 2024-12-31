اجتماع هام بمقر عدل

عقدت مؤسسة “عدل” للتسيير العقاري اليوم الثلاثاء اجتماعاً في مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.

الاجتماع خصص لـ “تقييم أداء المؤسسة في عام 2024 وتخطيط وضبط البرامج المقبلة لعام 2025”.

وحضر الاجتماع كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. وكذا المدير العام المساعد المكلف بالتسيير العقاري. كما حضر المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري، والمدير العام المساعد لفرع عدل للتسيير العقاري. وعدد من رؤساء الدوائر بالمديرية العامة لفرع عدل.

وخلال الاجتماع، شدد المدير العام لوكالة عدل على ضرورة المتابعة الدورية لمشكل المصاعد وخزانات المياه وإكمال مشروع إعادة تهيئة الواجهات. كما تم استعراض مجموعة من القضايا المتعلقة بالخدمات التي تقدمها مؤسسة عدل للتسيير العقاري، ومناقشة مواضيع هامة شملت: الميزانية المخصصة لسنة 2025 وكيفية التعامل معها. والديون والتحصيلات المتعلقة بالسكنات والمحلات التجارية. وكذا مشاريع مستقبلية تهم جميع المسجلين في برنامج البيع بالإيجار، وضرورة وضع برنامج لشهر رمضان الفضيل.

وأكد المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري على إلزامية مراقبة مؤسسات النظافة وتوقيف نهائيا كل مؤسسة لا تقوم بمهامها. مشددا على أهمية إعداد خطة محكمة وفقا للطرق المعتمدة، وأمرَ بضرورة التنسيق بين جميع الأطراف لرفع التحفظات المسجلة.

وبعد مراجعة البرامج والمقترحات كافة، تم الاتفاق على خطة عمل جديدة لعام 2025 تهدف إلى تطوير مشاريع هامة تخدم جميع المكتتبين،

كما تم التأكيد على ضرورة تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الاجتماع، مع تعزيز الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز من جانبهم.