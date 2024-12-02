اجتماع هام حول إنتاج الأدوية في الجزائر

عقد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي، اجتماعا مع مسؤولي مجمع صيدال لتطوير، إنتاج وتوزيع الأدوية الجنيسة والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

وحسب بيان للوزارة، تم خلال هذه الاجتماعات تقديم عرض حول إنتاج الأدوية لـ “صيدال”، والمشاريع المستقبلية. وكذا مهام ودور الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

وتركزت النقاشات أساسا حول إنتاج وسوق الأدوية والمواد الصيدلانية في الجزائر. وأيضا كيفية وآليات تنظيم وضبط هذه السوق وجوانب الرقابة، المصادقة والإشهاد بالمطابقة المتعلقة بهذه المنتجات.

وتمّ عرض مساهمة مجمع “صيدال” في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمواد الصيدلانية. من حيث حجم وأنواع الأدوية المنتجة من طرف المجمع والمشاريع التي شرع في تجسيدها لتنويع وزيادة حجم الإنتاج لرفع حصته السوقية خلال السنوات المقبلة.

ومن بين النقاط التي تم التطرق إليها، خلال الاجتماع، التموين بالمواد الأولية لإنتاج الأدوية والمواد الصيدلانية.

وشدد غريب، في هذا الخصوص، على ضرورة تنويع مصادر التموين بالمواد الأولية لتفادي انقطاع المخزونات وتذبذب الإنتاج.

وأعطى تعليمات بزيادة حجم الإنتاج وأنواع الأدوية المنتجة بما يتماشى وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتعلقة بتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأدوية والمواد الصيدلانية.

ودعا الى الإسراع في تجسيد المشاريع المسطرة على غرار توسيع أنواع الأدوية المنتجة، إنتاج كواشف الفحص المبكر لبعض الأمراض ومشروع إنتاج حليب الأطفال.

وفي الإطار ذاته، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني، على ضرورة أن يستعيد مجمع صيدال مكانته في السوق الجزائرية. من خلال الإسراع في تجسيد المشاريع المبرمجة وزيادة مجهوداته في هذا الخصوص.

كما تمت مناقشة جدوى إعادة تنظيم وهيكلة المجمع لضمان تسيير أمثل للمجمع. وتكيف أمثل مع متطلبات السوق الوطنية، وأيضا عصرنة وسائل التسيير مع إمكانية الاستعانة بالمؤسسات الناشئة للتكفل ببعض الجوانب.

ومن بين التوجيهات التي أسديت خلال الاجتماع، بعث مشروع قطب تكنولوجي للمنتجات الصيدلانية. وإنشاء شبكة للمصادقة والإشهاد بالمطابقة وتأهيل التجهيزات الصيدلانية.

أما في ما يتعلق بالوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، فقد تم التأكيد على ضرورة تعزيز دور الوكالة التي تتكفل بمهام ضبط المواد الصيدلانية في السوق الوطنية. في دعم ومرافقة المتعاملين الناشطين في القطاع الصيدلاني. وذلك في عمليات تسجيل الأدوية ومنح مقررات المعدات الطبية وتبسيط وتسهيل فهم الإجراءات المتعلقة بها.