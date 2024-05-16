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اجتماع هام حول الإستثمار الفلاحي في الجنوب

بقلم نادية بن طاهر
اجتماع هام حول الإستثمار الفلاحي في الجنوب
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إنطلقت اليوم الخميس، أشغال الاجتماع الخاص بالمقاربة المدمجة لتأطير الاستثمار الفلاحي في المناطق الجنوبية.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة الدراسات التقنية والخرائط التي تم إنجازها من طرف مختلف المصالح المختصة حول القدرات الفعلية من حيث توفر المياه والتربة في ولايات الجنوب.

وتحديد المحيطات الكبرى التي ستستقبل المشاريع الاستثمارية المدمجة. والتي تتطلب مرافقة خاصة من قبل كل القطاعات المعنية لتجسيدها ميدانيا في أقرب الآجال.

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