اجتماع هام حول التحضير لموسم الحج

ترأس صباح اليوم الأحد، الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، رضوان معاش، اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات، في إطار التحضير لموسم الحج 1447هـ/2026م.

وحضر الإجتماع، المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة البروفيسور الطاهر برايك، وإطارات من الوزارة والديوان. إلى جانب ممثلي مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المشاركة في تنظيم وتحضير موسم الحج.

وركّز جدول الأعمال على متابعة رزنامة الإجراءات والترتيبات الإدارية والتنظيمية. بما يسمح بمواكبة مختلف العمليات وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام حجاجنا الميامين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية المندرجة في إطار التحضير لموسم الحج 1447هـ/2026م.