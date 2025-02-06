اجتماع هام حول تموين السوق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك 

أشرف المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم، مناصفةً مع الأمين العام لوزارة التجارة وضبط السوق الوطنية، على اجتماع للجنة اليقظة لمراقبة تموين السوق.

الاجتماع جاء في إطار حرص السلطات العمومية المتواصل على متابعة تموين السوق بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.

وسمح الاجتماع بدراسة عدد من النقاط المدرجة ضمن جدول أعماله. منها الانتهاء من الربط البيني للانظمة المعلوماتية القطاعية المخصصة لمتابعة وضعية تموين السوق الوطنية بمختلف المنتوجات الغذائية الأساسية عبر كل بلديات الوطن.

كما تم التطرق إلى ضبط الترتيبات الضرورية في إطار التحضيرات الجارية لضمان وفرة المنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان المبارك. خاصة ما تعلق بافتتاح الأسواق التضامنية الجوارية عبر كامل الولايات. لضمان وفرة المنتوجات الغذائية بأسعار معقولة.