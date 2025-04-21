اجتماع هام حول مشاريع الرقمنة في قطاع الطاقة

ترأس كل من وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، والوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اليوم الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًا حول مشاريع الرقمنة في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، خصص هذا اللقاء لعرض وتقييم المشاريع الرقمية المنجزة، واستعراض الحلول المعتمدة حاليًا.

بالإضافة إلى مناقشة خارطة الطريق الخاصة برقمنة القطاع، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في تسيير المرفق العام وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين والمتعاملين، ولاسيما في مجال الكهرباء والغاز وتوزيع المنتجات البترولية.

هذا وجاء هذا اللقاء، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسريع وتيرة الرقمنة الشاملة عبر مختلف القطاعات.