اجتماع هام لأوبك+.. عرقاب يشارك في تنسيق استقرار سوق النفط

سيشارك وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، يوم الأحد، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع التنسيقي لمجموعة الدول السبع ضمن إطار أوبك+.

ووفقا لبيان الوازرة الإجتماع يضم كل من الجزائر، المملكة العربية السعودية، العراق، كازاخستان، الكويت، سلطنة عُمان وروسيا.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المنتظمة لوضعية سوق النفط العالمية. وايضا لتعزيز التنسيق بين الدول السبع المشاركة في إعلان التعاون (أوبك+)، التي تنفذ تعديلات طوعية في مستويات إنتاجها.

وسيجري الوزراء خلال هذا الاجتماع، تبادلا معمقا حول آفاق سوق النفط على المدى القصير، في ضوء تطور أساسيات العرض والطلب. إلى جانب مناقشة الوضع الحالي للسوق النفطية الدولية وآفاقها خلال الفترة المقبلة.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار الجهود المنسقة والطوعية التي تبذلها هذه الدول السبع ضمن أوبك+، من أجل دعم استقرار السوق النفطية العالمية والحفاظ على توازنها.