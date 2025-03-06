اجتماع هام لخدمة الحجاج والمعتمرين

عقد أمس المدير العام للديوان الوطني للحج و العمرة، الطاهر برايك، بالجزائر العاصمة. اجتماعا تنسيقيا مع مختلف الشركاء وذلك في إطار تطوير آليات العمل المشترك لخدمة ضيوف الرحمن.

و أوضح بيان للديوان أنه “في اطار ترسيخ مبادئ التعاون والتكامل مع مختلف الشركاء، اجتمع المدير العام للديوان بممثلي الجهات الشريكة. بهدف تعزيز التنسيق وتطوير اليات العمل المشترك لخدمة الحاج والمعتمر الجزائري”.