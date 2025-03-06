اجتماع هام لخدمة الحجاج والمعتمرين
عقد أمس المدير العام للديوان الوطني للحج و العمرة، الطاهر برايك، بالجزائر العاصمة. اجتماعا تنسيقيا مع مختلف الشركاء وذلك في إطار تطوير آليات العمل المشترك لخدمة ضيوف الرحمن.
و أوضح بيان للديوان أنه “في اطار ترسيخ مبادئ التعاون والتكامل مع مختلف الشركاء، اجتمع المدير العام للديوان بممثلي الجهات الشريكة. بهدف تعزيز التنسيق وتطوير اليات العمل المشترك لخدمة الحاج والمعتمر الجزائري”.
وقد حضر اللقاء كل من “رئيس الملتقى الوطني الجزائري لوكالات السياحة, و رئيس الاتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار و رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السفر”، حيث شكل اللقاء “فضاء للحوار وتبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. بما يضمن تنظيما محكما لموسمي الحج والعمرة وفق افضل المعايير”.
و في هذا الخصوص، اكد برايك على “أهمية ترسيخ الشراكة الإستراتيجية مع مختلف الهيئات الفاعلة لضمان تنظيم محكم. وتقديم خدمات راقية تلبي تطلعات الحجاج والمعتمرين الجزائريين”.
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء يأتي في اطار سلسلة من المبادرات الهادفة إلى “تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الفاعلين. والتي ستتواصل خلال الفترة المقبلة.سعيا نحو تحسين الخدمات وضمان موسم حج وعمرة متميزة.