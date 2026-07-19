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اجتماع هام للتحضير لحج 2027

بقلم نادية بن طاهر
اجتماع هام للتحضير لحج 2027
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أشرف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، الأستاذ الدكتور الطاهر برايك، اليوم الأحد، بمقر الديوان، على اجتماع اللجنة المصغرة للجنة المشتركة الدائمة متعددة القطاعات لتنظيم الحج، موسم 1448هـ/2027م.

وحسب بيان للديوان، حضر الاجتماع، ممثلو القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بتنظيم شؤون الحج.

وخُصص الاجتماع للشروع في تنفيذ الإجراءات العملية الخاصة بالتحضير للموسم. من خلال دراسة وإطلاق جملة من العمليات والترتيبات الأولية. بما يضمن مواصلة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج الجزائر. وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات والهيئات المتدخلة.

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