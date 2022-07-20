اجتماع وزاري بخصوص مشروعي غار جبيلات والفوسفات

ترأس وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، رفقة كل من وزير النقل، ووزير الاشغال العمومية، اليوم الأربعاء، اجتماع تنسيق ومتابعة بخصوص مشاريع البنية التحتية لمشروعي الحديد لغار جبيلات والفوسفات المدمج.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، وبعد الاستماع لعرضين حول المشروعين الهيكليين. أشار وزير الطاقة والمناجم، الى أن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة طريق بين قطاعات الطاقة والمناجم، النقل والاشغال العمومية.

وذلك كبداية لعملية التحضير لتزويد المشروعين الهيكليين لمنجم الحديد بغار جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج. بجميع المنشآت والمرافق الضرورية لاسيما المتعلقة بنقل الخامات المُنتجة والمُحولة عبر الطرقات والسكك الحديدية والموانئ. خاصة بعد اعداد الدراسات الأولية المتعلقة بالمنشآت الضرورية لشحن هذه الحمولات الكبيرة.

كما أكد وزير الطاقة والمناجم على الدور الجوهري والمحوري لقطاعات النقل والاشغال العمومية. وضرورة تضافر جهود القطاعات المعنية لتجسيد هذين المشروعين الهيكليين لاسيما في شقه المتعلق بالنقل. وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الوزارات الثلاث لتجسيد هذه المشاريع.

وكما أكدا كل من وزير النقل ووزير الأشغال العمومية على استعداد وجاهزية قطاعيهما لمرافقة هذين المشروعين. نظرا لأهميتهما الاستراتيجية للبلاد، وتطبيقا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية.

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