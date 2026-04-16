اجتماع وزاري حول مشروع النظام المعلوماتي..وزير الداخلية يسدي تعليمات هامة

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، رفقة كل من الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، صباح اليوم الخميس، بمقر الوزارة، اجتماعًا تنسيقيًا خصص لدراسة مشروع النظام المعلوماتي لمتابعة تموين السوق الوطنية وضمان السير الحسن للخدمة العمومية. وذلك بحضور إطارات مركزية عن القطاعات المعنية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، ووكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، وقيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني.

وخُصص هذا الاجتماع لدراسة وتحليل المؤشرات الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المزمع إدراجها ضمن هذا النظام. بما يتيح تعزيز آليات المتابعة وتدعيم قدرات اتخاذ القرار، وفقًا للمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات. المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 25-320 المؤرخ في 30 ديسمبر 2025.

وبعد استماعه إلى عرض مفصل حول مختلف المؤشرات، أكد الوزير الانخراط التام لمصالحه في تجسيد هذا المسعى الاستراتيجي، من خلال إرساء نظام معلوماتي متكامل قائم على بيانات دقيقة ومحينة بصفة آنية، بما يمكّن السلطات العمومية من استباق الاختلالات المحتملة، سواء تعلق الأمر بتموين السوق الوطنية أو بتحسين جودة واستمرارية الخدمة العمومية.

وفي هذا الإطار أسدى وزير الداخلية، جملة من التعليمات والتوجيهات الرامية إلى ضمان التجند التام على المستويين المركزي والمحلي لجمع المعطيات بصفة آنية وموثوقة. تحديد المؤشرات ذات الأولوية، لاسيما المرتبطة بالإطار المعيشي للمواطنين وتموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك. تثمين الأنظمة المعلوماتية المنصبة عبر مختلف هياكل القطاع واستغلالها الأمثل. تعيين نقاط ارتكاز على مستوى الولايات وكافة الهيئات المعنية. لضمان إدراج وتحيين المعلومات بصفة مستمرة. بما يسمح بالوصول إلى معطيات دقيقة وقابلة للاستغلال الفوري في التكفل بانشغالات المواطنين.

وفي ختام أشغال هذا الاجتماع، أشاد الوزير بمستوى التنسيق المحقق مع المحافظة السامية للرقمنة. مؤكدًا على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود وتعزيز العمل المشترك مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين ومصالح الأمن. بما يضمن النجاعة والفعالية في تجسيد هذا المشروع الحيوي.