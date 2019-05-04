اجتماع وزاري مشترك للقطاعات المعنية تحضيرا للدخول المدرسي والجامعي الموسم المقبل

أقرّ اليوم الوزير الأول نور الدين بدوي اجتماعا وزاريا، حضره وزراء عدة قطاعات، تحضيرا للدخول المدرسي، الجامعي والتكوين المهني الموسم2020/2019.

كما حضر اللقاء الذي دعا إليه بدوي أيضا والي العاصمة عبد الخالق صيودة، وذلك بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة، وحضر

من الوزراء كل من وزير السكن والعمران كمال بلجود، وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، ووزير التكوين والتعليم المهنيين موسى دادا.

حيث تم خلال اللقاء التطرق إلى مختلف مناطق الضغط المسجلة، والعمل على اتخاذ كل التدابير، وكذا توفير الهياكل المبرمجة والضرورية

لاستقبال المسجلين الجدد وكذا تلاميذ مختلف الأطوار، في أحسن الظروف، خاصة ما تعلق بإشكالية التسجيلات لتلاميذ العائلات المرحلة مؤخرا.