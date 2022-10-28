اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا السبت

تنطلق غدا السبت أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة يومي 1 و 2 نوفمبر القادم.

وسيتم في مستهل أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب, تسلم الرئاسة الدورية للقمة العربية.

وسيتسلم وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، رئاسة الدورة الـ31 للقمة العربية. من وزير الشؤون الخارجية التونسية والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي.

وحسب قناة الجزائر الدولية، سيتم خلال جلسات الاجتماع في يومه الأول اعتماد مشروع جدول أعمال القمة0 والنظر في مشاريع القرارات.

فيما يتم عقد جلسة تشاورية في اليوم الثاني, الذي من المرتقب أن ينتهي بنشاط ثقافي.

وتحتل القضية الفلسطينية موقعا جوهريا ومحوريا في قمة الجزائر، وهو ما أكد عليه عبد الحميد شبيرة, سفير الجزائر بمصر. ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، مساء أمس الخميس.

وأبرز شبيرة أن القضية الفلسطينية تعتبر من أهم الملفات المطروحة في هذه القمة. التي تبحث سبل مساعدة الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية في الحصول على حقوقه المشروعة في اقامة دولته المستقلة.

ويحظى الملف الليبي بأهمية كبيرة, وهو الذي تم إدراجه في مشروع جدول الأعمال. حيث قال شبيرة إنه “مهم جدا” و يحظى بالأولوية في النقاش بين الدول العربية. مبرزا أن “الجزائر لديها رؤية واضحة تجاه الاشقاء في هذا البلد للخروج من الازمة, وهو ما أعلنه مرارا الرئيس عبد المجيد تبون”.