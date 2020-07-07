اجتماع وزراء خارجية مبادرة السلام العربية لبحث القضية الفلسطينية اليوم

أعلن الأردن عن عقد اجتماع للدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية اليوم الثلاثاء، لبحث المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن الإجتماع سينظم عبر تقنية الاتصال المرئي بدعوة من الأردن وسيبحث التحركات والجهود المبذولة لدعم الفلسطينيين، وتجاوز التحديات التي تواجهه العملية السلمية.

وذكر بيان لوكالة الانباء الاردنية، أن الاجتماع سيتطرق لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أسس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

و سيعرف الاجتماع حسب البيان, مشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية (الأردن والمملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر ودولة فلسطين)، إضافة إلى وزراء خارجية تونس- العضو العربي في مجلس الأمن، وسلطنة عُمان رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري, ودولة الكويت العضو العربي السابق في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية.