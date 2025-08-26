اجتماع موسع بوزارة النقل: تنفيذ توجيهات الرئيس وتحضير مشاركة الجزائر في المعرض الإفريقي

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً خصص لبحث ومتابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، والتحضيرات لمعرض التجارة البينية الإفريقية.

وحضر الاجتماع كل من الأمين العام، رئيس الديوان، المدير العام للحركية واللوجستية، مدير الإدارة العامة، الرئيس المدير العام لمجمع النقل البري للمسافرين Trenstev.

وكذا الرئيس المدير العام لمؤسسة تسيير مصالح مطار الجزائر، مدراء النقل وإطارات من الوزارة.

وتم خلال الاجتماع بحث ومتابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، والتي شملت استيرادًا فوريصا لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة، سن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيّما كيفيات تسليم رخصة السياقة.

وأيضا تحميل، المسؤولية المدنية، للمُتسببين في حوادث المرور، وإحالة السائقين على المراقبة الدورية. بالإضافة إلى تكثيف مراكـز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما سيتم أيضا توسيع المسؤولية على الحوادث لأول مرة، ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة

معرض التجارة البينية الإفريقية

كما تطرّق سعيود، خلال الاجتماع، إلى مراجعة التحضيرات الخاصة بمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF).

وتم عرض عدد من الحافلات المجهزة والمخصصة للحدث، مع تقديم توضيحات حول سنة سيرها، نوعيتها، مخطط السير، وكذا وضعيتها التقنية. بالإضافة إلى استعراض التطبيق الإلكتروني الخاص بالعارضين في قطاع النقل البري.

كما تناول الاجتماع عرضاً حول الإجراءات المتخذة من بينها إنشاء رواق خاص بالعارضين، وإطلاق خدمات الجيل السابع للإنترنت داخل المطار..

ومن جهته، دعا سعيود إلى ضرورة التجند الكامل لكافة الفاعلين لإنجاح هذه التظاهرة، وتمثيل الجزائر أحسن تمثيل على الصعيدين الإفريقي والدولي.