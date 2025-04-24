اجتماع هام حول الإجراءات والترتيبات الإدارية لموسم الحج

أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، رضوان معاش، اليوم الخميس، على اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات.

وذلك في إطار مواصلة الأشغال المتعلقة بالتحضير لموسم حج 1446هـ 2025م.

وجرى الاجتماع بحضور المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، الطاهر برايك، وإطارات من الوزارة والديوان. وكذا ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات المشاركة في تحضير وتنظيم عملية الحج لهذا الموسم.

وتركز جدول الأعمال على متابعة رزنامة الإجراءات والترتيبات الإدارية المتعلقة بموسم حج 1446هـ 2025م. مما يسمح بمواكبة مختلف العمليات التنظيمية بغية تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام حجاجنا الميامين.