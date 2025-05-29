اجتماع تنسيقي هام تحضيراً لمعرض التجارة البينية الإفريقية المقرر بالجزائر

ترأس، اليوم الخميس، الأمين العام لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، رفقة المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اجتماعًا تنسيقيًا هامًا.

وجرى الاجتماع بحضور الأمناء العامين لكل من وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، وزارة المالية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، وزارة النقل، وزارة السياحة والصناعات التقليدية، إلى جانب ممثلي مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم معرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025، المقرر تنظيمه بالجزائر في الفترة الممتدة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال الاجتماع التطرق إلى مختلف الجوانب التنظيمية واللوجيستية المرتبطة بالتحضير لهذا الموعد الهام. حيث شدد المجتمعون على ضرورة تكثيف التنسيق بين جميع القطاعات المعنية، وتوفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية الكفيلة بضمان نجاح المعرض، بما يليق بصورة الجزائر ومكانتها القارية.

وفي هذا السياق، تم توجيه اللجان الفرعية بعقد سلسلة لقاءات تقنية وتنسيقية لتذليل كافة العقبات المطروحة، والانتهاء من وضع الترتيبات الأساسية قبل تاريخ 15 جوان القادم، بما يضمن التقدم المنتظم لأشغال التحضير.