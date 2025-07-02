اجتماع هام للجنة الأولمبية تحضيرًا للمشاركة في ألعاب التضامن الإسلامي

عقدت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا هامًا جمع نائب رئيس اللجنة ورئيس البعثة، ياسين لوعيل، ومدير الرياضة باللجنة ياسين أعراب، بالمدراء الفنيين للاتحادات الرياضية الوطنية.

وذلك في إطار التحضيرات المكثفة للمشاركة في ألعاب التضامن الإسلامي التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية سنة 2025.

وجاء هذا اللقاء في سياق سعي اللجنة لضمان مشاركة جزائرية قوية وفعّالة في هذا المحفل الرياضي الإسلامي الهام، إذ تم التطرق إلى مجموعة من النقاط الجوهرية، أبرزها:

- مراجعة القوائم الأولية للرياضيين: بهدف ضبط القوائم النهائية بما يتماشى مع المعايير الفنية واللوائح المعتمدة من قبل اللجنة المنظمة.

– تعزيز التنسيق المؤسسي: من خلال التأكيد على أهمية التواصل الدائم بين اللجنة الأولمبية والاتحادات لضمان نجاعة التحضيرات وتجاوز التحديات.

وأكد رئيس البعثة، لوعيل، في كلمته الافتتاحية، على أهمية هذا الحدث بالنسبة للرياضة الجزائرية. مشددًا على أنه يمثل فرصة ثمينة لإبراز الكفاءات الوطنية وتعزيز صورة الجزائر رياضيًا على المستوى الدولي. داعيًا جميع المتدخلين إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مشاركة مشرّفة ونتائج إيجابية.