اجراءات أمنية مشددة في اسطنبول لتأمين نهائي رابطة أبطال أوروبا

وضعت السلطات التركية، ترتيبات أمنية مشددة، لتأمين نهائي رابطة أبطال أوروبا، التي ستجمع مانشستر سيتي الإنجليزي، بانتر ميلان الإيطالي.

وكشفت تقارير إعلامية، عن تخصيص السلطات التركية، 16 ألف شرطي، لتأمين هذا الحدث الكروي الأوروبي، مع غلق بعض الطرق المؤدية لملعب “أتاتورك الأولمبي”.

كما تم تسخير 23 سيارة اسعاف، و180 عاملا صحيا، يتوزعون داخل وخارج الملعب، لتقديم الخدمات الصحية للمشجعين القادمين من خارج تركيا.

يذكر أن نهائي رابطة أبطال أوروبا، الذي سيجمع مانشستر سيتي، بانتر ميلان، مقررة سهرة اليوم السبت انطلاقا من الثامنة ليلا، بملعب “أتاتورك الأولمبي”.