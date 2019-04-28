اجراءات لضمان تزويد أفضل بمياه الشرب ببلديات المدية

كشفت مؤسسة الجزائرية للمياه بالمدية، اتخاذها لعدة إجراءات،تهدف لضمان تزويد أفضل بمياه الشرب لآلاف المنازل الموزعة عبر مختلف البلديات.

الإجراءات المتخذة جاءت لمواجهة الطلب المرتفع على هذه المادة الحيوية خلال فصل الصيف.

وأوضحت المكلفة بالإعلام، نادية مدني، أنّه من بين هذه الإجراءات استكمال تجديد 6 محطات ضخ المياه

تم إدماجها في نظام تحويل مياه سد غريب (عين الدفلى) نحو المدية ونظام وادي المرجة بمنطقة شفة التي تزود أيضا عاصمة الولاية.

وقالت ذات المتحدثة، أن “عملية التجديد ترمي لرفع طاقة إنتاج هذين المصدرين الرئيسين في التزويد بمياه الشرب

لكل من بلديات المدية و وزرة ودراع سمار و حربيل و حناشة” .

مضيفة أنه تّم مؤخرا الانتهاء من انجاز أشغال كبرى لعصرنة محطة الضخ لسد غريب بهدف ضمان نوعية جيدة للمياه الموزعة.

وستسمح هذه الإجراءات برفع حجم المياه الموجهة للسكان التي ستتجاوز 56 بالمائة

مقابل 46 بالمائة حاليا بالنسبة للمنازل المزودة على مدار 24 ساعة ، و من 18 إلى 27 بالمائة بالنسبة للمنازل المزودة بصفة يومية.

أما بالنسبة للمنازل المزودة يوم من يومين أو يوم من ثلاثة أيام فسترتفع على التوالي من 10 إلى 19 بالمائة ومن 7 إلى 16 بالمائة

بالنسبة للعدد الإجمالي المزود بهذا النظام وذلك بفضل رفع القدرة الإنتاجية لمياه الشرب انطلاقا من سد

غريب ومحطة وادي المرجة، تضيف ذات المتحدثة