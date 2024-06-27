اجراءات جديدة في نهائي كأس الجزائر
بقلم عزيز طالبي
اتخذت المديرية العامة لديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف جملة من الترتيبات بخصوص نهائي كأس الجزائر الذي سيجري بملعب 5 جويلية الأولمبي.
وحددت إدارة مركب محمد بوضياف، يوم الثلاثاء 2 جويلية موعدا لطرح التذاكر للبيع مع تخصيص 20 ألف تذكرة لكل فريق.
كما كشفت أن التذاكر المخصصة لأنصار مولودية الجزائر ستباع بأكشاك ملعب 5 جويلية الأولمبي، في حين ستطرح التذاكر للبيع بالنسبة لأنصار شباب بلوزداد بملعب 20 أوت بالعناصر.
وقالت أنه سيتم فتح أبوبا الملعب أمام الجمهور بداية من الساعة 11:00 صباحا.
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