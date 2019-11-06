اجراء جديد لمكتتبي “عدل 1” موقع 4500 مسكن “بوينان”

أعلنت وكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، عن إجراء يخص مكتتبي برنامج “عدل1″، الموجهين الى موقع 4500 مسكنا بالمدينة الجديدة بوينان.

ويتمثل الإجراء الذي تم الاتفاق عليه بين الوكالة والمكتتبين، في مقترح تحويلهم إلى مواقع أخرى جاهزة بالمدينة الجديدة بوينان، والتي تتوفر على المرافق الضرورية.

ويهدف الإجراء حسب وكالة “عدل”،إلى تسليم المفاتيح وإسكان المكتتبين في ظروف حسنة، نظرا لتأخرها بسبب عدم ربط الموقع بشبكة الكهرباء.

وشرعت الوكالة بإعداد شهادات التخصيص الجديدة للمكتتبين المعنيين الموافقين على التحويل للمواقع المقترحة، على أن يتم تسليمهم المفاتيح بالآجال المحددة.

ويبقى هذا الإجراء –حسب الوكالة-، ساريا بالنسبة لبقية المكتتبين الذين يرغبون في ذلك.

وأوضحت “عدل” أن فئة قليلة من المكتتبين فضلوا البقاء في موقع 4500 مسكنا، وانتظار تسلم المفاتيح إلى غاية انتهاء الأشغال.