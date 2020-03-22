احباط تسويق اكثر من 10 قناطير كاشير وباتي في ظروف غير صحية بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية لدرك بئر الجير بوهران من حجز اكثر من 10 قناطير من مادتي الكاشير والباتي مهياة للتسويق بطرق غير صحية.

العملية تمت أثناء دورية لذات العناصر أفراد الفرقة استغلالا لمعلومات تقيد بمحاولة نقل كمية معتبرة من مادة الكاشير والباتي على متن شاحنة صغيرة دون حيازة صاحب السلعة على اية وثيقة أو رخصة تسمح له بممارسة هذا النشاط.

وعلى مستوى نقطة مراقبة بمحور دوران المشتلة Pépinière لفتت انتباههم مركبة من نوع هايفي قادمة من بلدية بئر الجير باتجاه حي كاسطور بالطريق الوطني رقم 11، حيث وبعد اخضاعها للتفتيش تم ضبط كمية معتبرة من مادة الكاشير نوع الشريعة بوزن 1199.7 كلغ ومادة الباتي نوع الشريعة بوزن 152.1 كلغ موجهة للاستهلاك دون وثائق كما ان الشاحنة غير مجهزة لنقل مثل هذه المواد سريعة التلف.