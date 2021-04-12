احباط تسويق اكثر من 7 قناطير لحوم حمراء فاسدة بوهران

أحبطت فرقة البيئة والعمران بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن وهران من تسويق 788 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك البشري.

وتم ضبط اللحوم الفاسدة على متن مركبة من نوع شانا بعد توقيف صاحبها على مستوى محور دوران المستشفى العسكري.

اين تبين ان صاحب هذه المركبة كان بصدد بيع هذه اللحوم الحمراء بطريقة غير شرعية وبدون تسجيل تجاري.

وبعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري المعتمد لدى دائرة وهران تبين أنها غير صالحة للاستهلاك.

وذلك لمخالفتها شروط الحفظ والنظافة ليتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالف.