احباط تسويق قنطارين و35 كلغ لحوم بيضاء فاسدة بوهران

تمكنت عناصر من فرقة البيئة التابعة للدرك الوطني بوهران من إحباط عملية تسويق كمية معتبرة من اللحوم البيضاء الفاسدة.

الكمية غير الصالحة للاستهلاك البشري قدرتها مصادرنا بقنطارين و35 كلغ من لحوم الدرك الرومي الفاسد.

العملية النوعية التي نفذتها ذات الفرقة تمت خلال دوريات روتينية بحي الامير عبد القادر بلدي سيدي الشحمي اين تم الاشتباه في شاحنة تبين بعد إخضاعها للتوقيف والمراقبة انها تحمل كمية معتبرة من اللحوم البيضاء الفاسدة كان صاحبها بصدد تسويقها بمختلف المحلات التجارية.

في غياب تام لشروط النظافة أمام عدم مراعاة شروط التبريد والتخزين إلى جانب عدم توفر الاعتماد الصحي حيث تم تحرير مخالفات ضد صاحب شاحنة التبريد مع حجز الكمية المضبوطة.