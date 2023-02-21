احباط تمرير أكثر من 52 كغ كيف معالج إلى وهران

تمكنت عناصر من فصيلة الابحات للدرك الوطني بوهران من الايقاع بشبكة اجرامية مختصة في التهريب الدولي للمخدرات يقوم أفرادها بنقلها من الولايات الغربية للوطن وترويجها بولاية وهران.

وبعد تحريات موسعة وتنشيط عنصر الاستعلام تم وضع خطة محكمة اسفرت عن توقيف 5 اشخاص ينحدرون من ولايتي النعامة وتلمسان تتراوح اعمارهم مابين 25 الى 40 سنة.

ليتم ضبط بحوزتهم 539 صفيحة كيف معالج بوزن اجمالي قدر بأكثر من 52 كلغ إلى جانب ححز مبلغ 281 مليون سنتيم من عائدات الترويج، 5 سيارات سياحية و10 هواتف نقالة.