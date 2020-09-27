احباط تمرير 204 ألف وحدة شمة مموهة بالبسكويت بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة المتنقلة لجمارك وهران خارجي، من احباط محاولة تمرير كمية معتبرة من الشمة من نوع نرجس.

العملية النوعية لذات العناصر تمت على اثر مراقبة عادية للمركبات، بحاجز للجمارك على مستوى الطريق الوطني رقم 13 بإقليم بلدية وادي تليلات.

اين تم توقيف شاحنة من نوع سوناكوم، اسفرت عملية تفتيشها الروتيني عن ضبط بضاعة من نوع شمة كانت مخبأة باحكام وراء كارتونات من البسكويت للتمويه وتضليل الجهات المختصة بالمراقبة والتفتيش.

البضاعة المحجوزة تمثلت في 850 صندوق بمقدار 204 الف وحدة شمة من نوع نرجس، كانت مخبأة وراء 4560 وحدة بسكويت حيث تم إخطار وكيل الجمهوربة واصدار محضر حجز بخصوصها.